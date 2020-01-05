Соколов назвал финал МЧМ самым важным матчем в жизни

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Форвард сборной России Егор Соколов поделился ожиданиями от грядущего финала с Канадой на молодёжном чемпионате мира.
Соколов назвал финал МЧМ самым важным матчем в жизни
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«Восстановиться успел, мы будем готовы. Не будет лёгкой игры, конечно, однако мы будем играть в свой хоккей. Попытаемся убрать удаления, которые у нас вылезали в последних матчах, играть надёжно в защите. Нужно забивать наши моменты, и будем стараться задавить их. Эмоции есть, но я восстановился. Сейчас нужно просто готовиться. Понимаю, что будет давление, нервы, но это всё нужно убирать. Мне предстоит сыграть самый важный матч в жизни», — цитирует Соколова Sport24.

RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады с 20:30 мск.

Ранее Ларионов заявил, что россиянам в финале МЧМ нужно забыть о своём эго.

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