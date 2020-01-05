Ларионов — о финале МЧМ: важно убрать свое эго в одно место

Тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что сплочённость и командный дух должны стать залогом успеха в финале чемпионата мира против команды Канады.

«Показывали ребятам, что командный дух и командная игра могут стать залогом успеха. Важно убрать свое эго в одно место, показать сплочённость и сыграть на команду. Сегодня на трибунах из 8 тыс. болельщиков 6 тыс. будут поддерживать Канаду. Для нас это будет как гостевая игра, мы подготовим ребят к этому. Нам нужны спокойствие и компактность действий. Важно, чтобы каждый из них понимал свою роль и детали, которые потребуются. Мы хотим играть агрессивно, активно. И мы покажем это, не собираемся отступать от своего плана. Мы не играем от защиты, мы играем в хоккей, который присущ этой команде», — цитирует Ларионова Sport24.

RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады с 20:30 мск.

Ранее Свечников заявил, что очень переживает за ребят перед финалом МЧМ.