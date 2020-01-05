Свечников: очень переживаю за ребят перед финалом МЧМ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников пожелал удачи молодёжной сборной России, которая встретится в финале чемпионата мира с командой Канады.

«Просто красавцы. Сколько лет не играли в финале, и всё-таки вышли. Саня Хованов, Даниил Журавлёв, Амир Мифтахов — это мои партнёры с самого детства, я очень рад за них. Лет пять-шесть вместе играли. Ценю это и очень переживаю за ребят. Удачи! Я надеюсь, вы победите, устроив для России большой праздник. Понятно, что после 6:0 в группе напряжение вообще будет зашкаливать, но нужно оставаться спокойными. Верим в вас!» — цитирует Свечникова Sport24.

Финал чемпионата мира Канада — Россия пройдёт 5 января в 21:00 мск.

Ранее Свечников рассказал, почему не приехал в сборную России на МЧМ.