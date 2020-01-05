Свечников: очень переживаю за ребят перед финалом МЧМ

Короткая ссылка
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников пожелал удачи молодёжной сборной России, которая встретится в финале чемпионата мира с командой Канады.
Свечников: очень переживаю за ребят перед финалом МЧМ
  • @HC_WJC
  • globallookpress.com

«Просто красавцы. Сколько лет не играли в финале, и всё-таки вышли. Саня Хованов, Даниил Журавлёв, Амир Мифтахов — это мои партнёры с самого детства, я очень рад за них. Лет пять-шесть вместе играли. Ценю это и очень переживаю за ребят. Удачи! Я надеюсь, вы победите, устроив для России большой праздник. Понятно, что после 6:0 в группе напряжение вообще будет зашкаливать, но нужно оставаться спокойными. Верим в вас!» — цитирует Свечникова Sport24.

Финал чемпионата мира Канада — Россия пройдёт 5 января в 21:00 мск.

Ранее Свечников рассказал, почему не приехал в сборную России на МЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить