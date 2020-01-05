Свечников рассказал, почему не приехал в сборную России на МЧМ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал, почему не принимает участие в молодёжном чемпионате мира.

«Честное слово, я даже не знаю, обращалась ли федерация к «Каролине», чтобы меня отпустили играть на МЧМ. Мне кажется, в ФХР понимают, что меня не отпустит клуб. И даже нет смысла обращаться. Я всегда рад выступать за свою страну. Тем более это молодёжка. Не так много шансов в карьере выиграть такой турнир. И всегда надо помогать своей сборной, если у тебя получается», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Россиянин в текущем сезоне набрал 40 (17 + 23) очков в 41 матче регулярного сезона НХЛ. Сборная России вышла в финал молодёжного чемпионата мира, который проходит в Чехии. Решающий матч подопечные Валерия Брагина проведут 5 января с командой Канады.

Ранее канадский эксперт выразил мнение, что финал МЧМ Канада — Россия будет отличаться от матча группового этапа.