Брагин завоевал седьмую медаль с молодёжной сборной на МЧМ

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Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин завоевал седьмую в карьере медаль чемпионатов мира для хоккеистов не старше 20 лет.
Брагин завоевал седьмую медаль с молодёжной сборной на МЧМ
  • РИА Новости

Единственный титул наставник выиграл в 2011-м, когда его подопечные отыгрались со счёта 0:3 в финале.

С тех пор он завоевал ещё шесть медалей с национальной командой — четыре серебряные (2012, 2015, 2016, 2020) и две бронзовые (2017, 2019).

Только в 2018-м под руководством Брагина россияне не сумели взять наград, уступив в четвертьфинале команде США со счётом 2:4.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

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