Яшин: неизвестно, как на месте Аскарова сыграл бы другой голкипер

Алексей Яшин поделился мнением, кто из вратарей должен выйти в стартовом составе молодёжной сборной России по хоккею в финальном матче чемпионата мира в Чехии.

«Тренерский штаб решает такие вопросы. Он лучше знает ситуацию внутри команды. Но если брать шайбы, которые были пропущены в полуфинале, то многие были заброшены в большинстве, при скоплении игроков перед воротами, когда сложно увидеть шайбу. Сложно определиться, была ли вина Аскарова в этих голах. Неизвестно, как другой голкипер сыграл бы на его месте. Я не делю вратарей на первого и второго, потому что играет команда», — заявил Яшин RT.

RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады с 20:30 мск.

Ранее Яшин рассказал, как сборной России победить Канаду в финале МЧМ-2020.