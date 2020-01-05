Яшин: неизвестно, как на месте Аскарова сыграл бы другой голкипер
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- globallookpress.com
«Тренерский штаб решает такие вопросы. Он лучше знает ситуацию внутри команды. Но если брать шайбы, которые были пропущены в полуфинале, то многие были заброшены в большинстве, при скоплении игроков перед воротами, когда сложно увидеть шайбу. Сложно определиться, была ли вина Аскарова в этих голах. Неизвестно, как другой голкипер сыграл бы на его месте. Я не делю вратарей на первого и второго, потому что играет команда», — заявил Яшин RT.
RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады с 20:30 мск.
Ранее Яшин рассказал, как сборной России победить Канаду в финале МЧМ-2020.