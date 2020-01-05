Яшин рассказал, как сборной России победить Канаду в финале МЧМ-2020

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Экс-хоккеист сборной России Алексей Яшин рассказал, что необходимо сделать россиянам в финале молодёжного чемпионата, чтобы обыграть Канаду и завоевать титул.
Яшин рассказал, как сборной России победить Канаду в финале МЧМ-2020
  • РИА Новости

«На сегодняшний день обе сборные уже встречались, и россияне уверенно победили. Все ждут такой же игры от нашей команды, и если удастся сыграть в такой же силовой борьбе, то есть все шансы на победу», — сказал Яшин RT.

RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады с 20:30 мск.

Ранее Яшин заявил, что в финале будет совсем другая сборная Канады.

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