Яшин: в финале будет совсем другая сборная Канады

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Призёр Олимпийских игр Алексей Яшин поделился ожиданиями от финала молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором сыграют команды Канады и России.
Яшин: в финале будет совсем другая сборная Канады
  • © Jaroslav Ozana/CTK
  • globallookpress.com

«Понятно, что наша команда очень здорово сыграла на групповом этапе, но и канадцы при 0:6 не сыграли свой лучший матч, причём даже не в плане какой-то техники или мастерства. Мне очень понравилось, как россияне играли в плане силовой борьбы. В этом заключалось их преимущество. Конечно, канадцы сделают выводы и в финале будет уже совсем другая команда», — заявил Яшин RT.

Финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады состоится 5 января в 21:00.

Ранее Яшин выразил надежду на то, что российская молодёжка прибавит во вбрасываниях.

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