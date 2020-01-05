Яшин: в финале будет совсем другая сборная Канады

Призёр Олимпийских игр Алексей Яшин поделился ожиданиями от финала молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором сыграют команды Канады и России.

«Понятно, что наша команда очень здорово сыграла на групповом этапе, но и канадцы при 0:6 не сыграли свой лучший матч, причём даже не в плане какой-то техники или мастерства. Мне очень понравилось, как россияне играли в плане силовой борьбы. В этом заключалось их преимущество. Конечно, канадцы сделают выводы и в финале будет уже совсем другая команда», — заявил Яшин RT.

Финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады состоится 5 января в 21:00.

Ранее Яшин выразил надежду на то, что российская молодёжка прибавит во вбрасываниях.