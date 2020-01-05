Яшин: надеюсь, что российская молодёжка прибавит во вбрасываниях

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Алексей Яшин прокомментировал большое количество проигранных вбрасываний молодёжной сборной России по хоккею в полуфинальном матче со Швецией на МЧМ-2020.
Яшин: надеюсь, что российская молодёжка прибавит во вбрасываниях
  • Алексей Яшин / РИА Новости / © Евгений Одиноков

«Если это не помешало выиграть в полуфинале, то, может, так и стоило играть? Шучу, конечно. Вбрасывания — это очень важный элемент игры. Когда владеешь шайбой, можно диктовать свою игру. Надеюсь, что россияне добавят в этом элементе», — сказал Яшин RT.

Несмотря на большое количество проигранных вбрасываний, сборная России победила команду Швеции в полуфинале молодёжного чемпионата мира (5:4 ОТ). Финальный матч с канадцами состоится 5 января в 21:00 мск.

Ранее сообщалось, что нужно знать об игре Россия — Канада в финале МЧМ.

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