Капелло раскритиковал Бэйла за отсутствие концентрации на футболе

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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло считает, что футболист клуба Гарет Бэйл не сосредоточен на своей профессии.
Капелло раскритиковал Бэйла за отсутствие концентрации на футболе
  • © Fabio Ferrari/Lapresse.Lapresse
  • globallookpress.com

«Потенциально Бэйл — фантастический футболист. Но мне видится, что футбол уже не в приоритете в его жизни. Кажется, он увлечён другим. Мне очень нравится Бэйл, он силён, быстр и идеально вписывается в современный футбол. Но если ты хочешь стать чемпионом сегодня, то нужно на сто процентов фокусироваться на спортивной жизни», — цитирует Капелло Daily Mail.

Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. За валлийца было заплачено €100 млн, однако за это время он так и не сумел стать лидером клуба.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» и «Реал» одержали победы в 19-м туре Примеры.

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