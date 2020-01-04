«Атлетико» и «Реал» одержали победы в 19-м туре Примеры
«Атлетико» в Мадриде обыграл «Леванте» со счётом 2:1.
В составе хозяев отличились Анхель Корреа и Аугусто Фелипе. У коллектива из Валенсии единственный мяч забил Рохер Марти.
«Реал» на выезде разгромил «Хетафе» — 3:0.
Дублем отметился Рафаэль Варан, а также гол на свой счёт записал Лука Модрич.
Таким образом, «Реал» поднялся на первое место в чемпионате Испании, набрав 40 очков. «Атлетико» располагается на третьей строчке с 35 очками.
Ранее «Валенсия» с Черышевым победила «Эйбар» в матче Примеры.