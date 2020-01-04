«Валенсия» с Черышевым победила «Эйбар» в матче Примеры

«Валенсия» одолела «Эйбар» в матче 19-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Валенсии и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в игре забил Максимилиано Гомес на 27-й минуте.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену в конце матча и провёл на поле пять минут.

В компенсированное время гости остались в меньшинстве после удаления Паулу Оливейры.

Ранее сообщалось, что «Севилья» сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао в чемпионате Испании.