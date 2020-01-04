«Валенсия» с Черышевым победила «Эйбар» в матче Примеры
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Встреча прошла в Валенсии и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч в игре забил Максимилиано Гомес на 27-й минуте.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену в конце матча и провёл на поле пять минут.
В компенсированное время гости остались в меньшинстве после удаления Паулу Оливейры.
Ранее сообщалось, что «Севилья» сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао в чемпионате Испании.