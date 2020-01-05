В Швеции опрокинули статую Ибрагимовича
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Неизвестные подпилили ноги статуе, после чего она упала на ограждение. На голову скульптуры была надета тёмная майка с жёлтой надписью «Швеция», а на земле было написано «убрать». Полиция квалифицировала случившееся как вандализм.
Zlatan-statyn vält – avsågad vid fötternahttps://t.co/2VHf7r8R42pic.twitter.com/OFk57xdk77— Aftonbladet (@Aftonbladet) January 5, 2020
Болельщики «Мальмё» подобным образом выражают недовольство тем, что Ибрагимович стал совладельцем другого шведского клуба — «Хаммарбю».
Ранее сообщалось, что Ибрагимович определился с игровым номером в «Милане».