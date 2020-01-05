В Швеции опрокинули статую Ибрагимовича

В Мальмё, родном городе футболиста «Милана» Златана Ибрагимовича, неизвестные опрокинули статую игрока, подпилив ей ноги.

Неизвестные подпилили ноги статуе, после чего она упала на ограждение. На голову скульптуры была надета тёмная майка с жёлтой надписью «Швеция», а на земле было написано «убрать». Полиция квалифицировала случившееся как вандализм.

Болельщики «Мальмё» подобным образом выражают недовольство тем, что Ибрагимович стал совладельцем другого шведского клуба — «Хаммарбю».

Ранее сообщалось, что Ибрагимович определился с игровым номером в «Милане».