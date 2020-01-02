Ибрагимович определился с игровым номером в «Милане»

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Итальянский футбольный клуб «Милан» провёл официальную презентацию шведского форварда Златана Ибрагимовича в качестве нового игрока команды.
Ибрагимович определился с игровым номером в «Милане»
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что Ибрагимович будет выступать под номером 21. В прошлом, в период с 2010 по 2012 год, он играл за «Милан» под 11-м номером, который в настоящее время принадлежит другому форварду — Фабио Борини.

Контракт 38-летнего шведа с «Миланом» рассчитан до конца сезона с возможностью продления.

Ранее Ибрагимович заявил, что хочет заставить фанатов «Милана» прыгать от радости.

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