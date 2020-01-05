Шайба Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Ванкувером»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, проходившая на «Роджерс Арене» в Ванкувере, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Кэнакс» забросили Антуан Руссель и Тайлер Майерс. Единственная шайба гостей на счету Павла Бучневича.

Российский форвард Артемий Панарин не отметился результативными действиями. Его соотечественник Павел Бучневич забросил одну шайбу. Вратарь Александр Георгиев отразил 25 бросков из 27.

Ранее стал известен игровой номер Ковальчука в «Монреале».

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