«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в 19-м туре Примеры

«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби в рамках матча 19-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев отличились Давид Лопес и У Лэй на 23-й и 88-й минутах. Сине-гранатовые отметились голами Луиса Суареса (50) и Артура Видаля (59).

На 75-й минуте «Барселона» осталась в меньшинстве после удаления Френки де Йонга.

«Барселона» набрала 40 очков и делит с «Реалом» первое место в чемпионате Испании. «Эспаньол» замыкает турнирную таблицу (11).

Ранее сообщалось, что «Атлетико» и «Реал» одержали победы в 19-м туре Примеры.