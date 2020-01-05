«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в 19-м туре Примеры

Короткая ссылка
«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби в рамках матча 19-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев отличились Давид Лопес и У Лэй на 23-й и 88-й минутах. Сине-гранатовые отметились голами Луиса Суареса (50) и Артура Видаля (59).

На 75-й минуте «Барселона» осталась в меньшинстве после удаления Френки де Йонга.

«Барселона» набрала 40 очков и делит с «Реалом» первое место в чемпионате Испании. «Эспаньол» замыкает турнирную таблицу (11).

Ранее сообщалось, что «Атлетико» и «Реал» одержали победы в 19-м туре Примеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить