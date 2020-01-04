Тренер сборной России объяснил замену вратаря в третьем периоде матча со Швецией
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«Не скажу, что Аскаров плохо сыграл, но в таких играх… Надо ещё посмотреть, что там за помехи были, но должен выручать вратарь в таких матчах», — цитирует Брагина «Чемпионат».
Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, россияне сыграют с победителем матча Канада — Финляндия.
Ранее Брагин оценил игру сборной России по хоккею в матче со Швецией в полуфинале МЧМ.