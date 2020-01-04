Тренер сборной России объяснил замену вратаря в третьем периоде матча со Швецией

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин объяснил, почему Амир Мифтахов заменил Ярослава Аскарова в воротах в третьем периоде матча со Швецией в рамках полуфинала чемпионата мира 2020 года в Чехии.

«Не скажу, что Аскаров плохо сыграл, но в таких играх… Надо ещё посмотреть, что там за помехи были, но должен выручать вратарь в таких матчах», — цитирует Брагина «Чемпионат».

Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, россияне сыграют с победителем матча Канада — Финляндия.

Ранее Брагин оценил игру сборной России по хоккею в матче со Швецией в полуфинале МЧМ.