Тренер сборной России объяснил замену вратаря в третьем периоде матча со Швецией

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Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин объяснил, почему Амир Мифтахов заменил Ярослава Аскарова в воротах в третьем периоде матча со Швецией в рамках полуфинала чемпионата мира 2020 года в Чехии.
Тренер сборной России объяснил замену вратаря в третьем периоде матча со Швецией
  • © Jaroslav Ozana/CTK
  • globallookpress.com

«Не скажу, что Аскаров плохо сыграл, но в таких играх… Надо ещё посмотреть, что там за помехи были, но должен выручать вратарь в таких матчах», — цитирует Брагина «Чемпионат».

Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, россияне сыграют с победителем матча Канада — Финляндия. 

Ранее Брагин оценил игру сборной России по хоккею в матче со Швецией в полуфинале МЧМ.

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