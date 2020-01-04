Замула, Воронков и Денисенко признаны лучшими хоккеистами сборной России на МЧМ-2020

Короткая ссылка
После победы молодёжной сборной России над Швецией в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии были выбраны лучшие игроки национальной команды на турнире.
Замула, Воронков и Денисенко признаны лучшими хоккеистами сборной России на МЧМ-2020
  • Егор Замула / © Simon Hastega/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Организаторы признали лучшими в составе россиян защитника Егора Замулу, а также нападающих Дмитрия Воронкова и Григория Денисенко. 

Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале подопечные Валерия Брагина сыграют с победителем матча Канада — Финляндия.

Ранее было опубликовано видео победной шайбы Ивана Морозова в ворота Швеции на МЧМ по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить