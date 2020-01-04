Замула, Воронков и Денисенко признаны лучшими хоккеистами сборной России на МЧМ-2020

После победы молодёжной сборной России над Швецией в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии были выбраны лучшие игроки национальной команды на турнире.

Егор Замула / © Simon Hastega/ZUMAPRESS.com

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Организаторы признали лучшими в составе россиян защитника Егора Замулу, а также нападающих Дмитрия Воронкова и Григория Денисенко. Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале подопечные Валерия Брагина сыграют с победителем матча Канада — Финляндия. Ранее было опубликовано видео победной шайбы Ивана Морозова в ворота Швеции на МЧМ по хоккею.