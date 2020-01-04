Сборные России и Швеции не выявили победителя полуфинала МЧМ по хоккею за три периода

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Завершился третий период полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии между молодёжными сборными России и Швеции.
Сборные России и Швеции не выявили победителя полуфинала МЧМ по хоккею за три периода
  • © Jaroslav Ozana/CTK
  • globallookpress.com

В третьей 20-минутке команды обменялись голами: сначала шайбу забросил Нильс Лундквист, а затем дубль оформил Егор Соколов.

Таким образом, основное время встречи завершилось со счётом 4:4, командам предстоит провести овертайм.

В финале одна из сборных сыграет с победителем матча Канада — Финляндия.

Ранее сообщалось, что сборная России поменяла голкипера после четвёртой пропущенной шайбы от Швеции.

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