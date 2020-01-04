Голкипер сборной Швеции по хоккею сделал эффектный сейв в матче с Россией на МЧМ

Вратарь молодёжной сборной Швеции Хуго Альнефельт совершил эффектное спасение в матче с Россией в рамках полуфинала чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

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В конце второго периода швед спас свою команду, отразив клюшкой бросок в пустой угол ворот. Ранее сборная Швеции по хоккею сравняла счёт в матче с Россией на МЧМ.