Голкипер сборной Швеции по хоккею сделал эффектный сейв в матче с Россией на МЧМ
Вратарь молодёжной сборной Швеции Хуго Альнефельт совершил эффектное спасение в матче с Россией в рамках полуфинала чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
- © SIMON HASTEG via www.imago-images.de
- globallookpress.com
В конце второго периода швед спас свою команду, отразив клюшкой бросок в пустой угол ворот.
Ранее сборная Швеции по хоккею сравняла счёт в матче с Россией на МЧМ.
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