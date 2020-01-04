Семикратный чемпион MotoGP Росси назвал своего сильнейшего соперника

Семикратный чемпион мира по мотогонкам в классе MotoGP итальянец Валентино Росси рассказал, кого он считает своим сильнейшим соперником за всё время выступлений.

«Кейси Стоунер всегда ехал на пределе возможностей, даже если его байк оставлял желать лучшего. Благодарен ему за наше соперничество. Кейси Стоунер был отличным противником, даже самым сильным моим соперником, если говорить по чистой скорости. Слышал, что у него проблемы со здоровьем. Надеюсь, что он выздоровеет или сможет нормально жить со своей болезнью», — приводит слова Росси La Gazzetta dello Sport.

Двукратный чемпион MotoGP Стоунер завершил карьеру в 2012 году. Позднее у австралийца был выявлен синдром хронической усталости.

40-летний Росси, в активе которого семь титулов, продолжает выступать в MotoGP.

Ранее сообщалось, что Марк Маркес стал чемпионом MotoGP.