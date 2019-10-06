Испанец Маркес стал чемпионом MotoGP

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Испанский мотогонщик Honda Марк Маркес в шестой раз в карьере стал чемпионом по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).
Испанец Маркес стал чемпионом MotoGP
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Благодаря победе на 15-м этапе сезона в Таиланде, испанский мотогонщик Марк Маркес гарантировал себе победу в чемпионате MotoGP. Во всех гонках сезона спортсмен занимал минимум второе место.

До окончания чемпионата MotoGP осталось ещё четыре этапа. По количеству побед в истории серии Маркес уступает только итальянцам Джакомо Агостини (8) и Валентино Росси (7).

Ранее сообщалось, что гонщика MotoGP доставили в больницу с потерей памяти после аварии на Гран-при Великобритании.

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