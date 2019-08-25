Гонщика MotoGP доставили в больницу с потерей памяти после аварии на Гран-при Великобритании
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Как сообщает Motorsport, 33-летний гонщик сообщил о сильной боли в бедре и кратковременной потере памяти врачам на трассе в Сильверстоуне, после чего был доставлен в медицинский центр трассы, а затем переправлен в больницу Ковентри для дальнейших проверок.
Авария произошла на старте гонки. Довициозо не смог увернуться от мотоцикла упавшего Фабио Куартараро, подпрыгнул на нём и также упал, а его байк загорелся.
Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» показали, как будет выглядеть болид будущего.