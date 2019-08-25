Гонщика MotoGP доставили в больницу с потерей памяти после аварии на Гран-при Великобритании

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Итальянский мотогонщик команды Ducati Андреа Довициозо был доставлен в больницу с кратковременной потерей памяти после своей аварии в гонке на этапе MotoGP в Великобритании.
Гонщика MotoGP доставили в больницу с потерей памяти после аварии на Гран-при Великобритании
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Motorsport, 33-летний гонщик сообщил о сильной боли в бедре и кратковременной потере памяти врачам на трассе в Сильверстоуне, после чего был доставлен в медицинский центр трассы, а затем переправлен в больницу Ковентри для дальнейших проверок.

Авария произошла на старте гонки. Довициозо не смог увернуться от мотоцикла упавшего Фабио Куартараро, подпрыгнул на нём и также упал, а его байк загорелся.

Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» показали, как будет выглядеть болид будущего.

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