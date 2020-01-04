Казахстан победил Германию во втором матче серии за место в элитном дивизионе МЧМ

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Сборная Казахстана одержала победу над национальной командой Германии в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Казахстан победил Германию во втором матче серии за место в элитном дивизионе МЧМ
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Встреча завершилась со счётом 4:1.

Победу сборной Казахстана принесли шайбы Олега Бойко, Дениса Чапорова и Станислава Александрова.

Сборная Германии ответила голом Луиса Шинко.

Таким образом, счёт в серии до двух побед стал 1:1. Решающая игра за право сохранения прописки в элитном дивизионе молодёжного чемпионата мира состоится 5 января.

Ранее Андрей Николишин высказался о сильных и слабых сторонах сборных России и Швеции перед полуфиналом МЧМ.

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