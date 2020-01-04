Казахстан победил Германию во втором матче серии за место в элитном дивизионе МЧМ
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Встреча завершилась со счётом 4:1.
Победу сборной Казахстана принесли шайбы Олега Бойко, Дениса Чапорова и Станислава Александрова.
Сборная Германии ответила голом Луиса Шинко.
Таким образом, счёт в серии до двух побед стал 1:1. Решающая игра за право сохранения прописки в элитном дивизионе молодёжного чемпионата мира состоится 5 января.
Ранее Андрей Николишин высказался о сильных и слабых сторонах сборных России и Швеции перед полуфиналом МЧМ.