Николишин высказался о сильных и слабых сторонах сборных России и Швеции перед полуфиналом МЧМ

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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Андрей Николишин поделился ожиданиями от матча сборных России и Швеции в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Николишин высказался о сильных и слабых сторонах сборных России и Швеции перед полуфиналом МЧМ
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«Собрались две очень сильные команды, у каждой свои плюсы и минусы. Шведы традиционно с очень хорошим катанием и движением, очень хорошее владение клюшкой, не отбрасываются», — приводит слова Николишина ТАСС.

Он отметил, что два звена шведской команды способны решить исход матча, а другие два — обладают высокой мобильностью, играя на сдерживание соперника.

«У нас тоже много сильных сторон: мы крупнее, сильнее. Очень сильные вратари что у нас, что у них», — добавил специалист.

Матч Россия — Швеция состоится 4 января. Начало — в 17:00 мск.

Ранее Василий Подколзин прокомментировал предстоящий матч с командой Швеции в полуфинале молодёжного чемпионата мира.

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