Николишин высказался о сильных и слабых сторонах сборных России и Швеции перед полуфиналом МЧМ
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«Собрались две очень сильные команды, у каждой свои плюсы и минусы. Шведы традиционно с очень хорошим катанием и движением, очень хорошее владение клюшкой, не отбрасываются», — приводит слова Николишина ТАСС.
Он отметил, что два звена шведской команды способны решить исход матча, а другие два — обладают высокой мобильностью, играя на сдерживание соперника.
«У нас тоже много сильных сторон: мы крупнее, сильнее. Очень сильные вратари что у нас, что у них», — добавил специалист.
Матч Россия — Швеция состоится 4 января. Начало — в 17:00 мск.
Ранее Василий Подколзин прокомментировал предстоящий матч с командой Швеции в полуфинале молодёжного чемпионата мира.