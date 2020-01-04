«Бавария» объявила о переходе Нюбеля

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Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» объявил о трансфере голкипера Александра Нюбеля из гельзенкирхенского «Шальке».
«Бавария» объявила о переходе Нюбеля
  • © Frank Hoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение вступит в силу с 1 июля 2020 года. До тех пор 23-летний голкипер продолжит играть за «Шальке».

Отмечается, что контракт с «Баварией» рассчитан на пять лет.

Нюбель является воспитанником «Падерборна». За «Шальке» он играет с 2015 года. В нынешнем сезоне в его активе 17 матчей за команду из Гельзенкирхена, пять из которых он отыграл на ноль.

Ранее «Ювентус» объявил о трансфере 19-летнего футболиста «Аталанты».

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