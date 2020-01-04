Футболист «Витесса» рассказал о своём конфликте со Слуцким

Форвард голландского «Витесса» Рой Беренс рассказал о конфликте с бывшим главным тренером команды, российским специалистом Леонидом Слуцким.

«Высказал тренеру своё мнение, как должна играть команда. Я всегда был игроком основы. Команда хотела, чтобы я играл нападающим. Но Слуцкий придерживался своего плана. На следующий день он сказал, что у него другое мнение. После этого я больше не входил в его планы», — приводит слова Беренса Vitesse Inside.

Он отметил, что фактически Слуцкий отобрал у него год футбола.

«Это всего лишь два разных мнения. Я надеялся на поддержку со стороны команды. Но в футболе все в первую очередь думают о себе. Так устроен этот мир. Я мыслю трезво. Я сделал то, что считал правильным. Дальнейшее было результатом этих действий», — добавил футболист.

В нынешнем сезоне 32-летний голландец не сыграл ни одного матча за «Витесс». Он перешёл в команду из английского «Рединга» зимой 2018 года. В общей сложности в его активе 32 матча за клуб из Арнема.

Слуцкий руководил «Витессом» с лета 2018 года по ноябрь 2019-го.

Ранее Вячеслав Караваев высказал мнение, что «Витесс» не опустился ниже своего уровня при Слуцком.