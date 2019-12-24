Караваев: не сказал бы, что «Витесс» опустился ниже своего уровня при Слуцком
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«Я читал, что болельщики дали Слуцкому прозвище Волга Катеначчо. Но при нём «Витесс» забил 70 голов. Не думаю, что оборонительная команда будет столько забивать. В прошлом году мы заняли своё пятое место, которое «Витесс» всегда занимал. Да даже сейчас — пара побед, и опять пятые-четвёртые. Поэтому не сказал бы, что «Витесс» опустился ниже своего уровня», — приводит слова Караваева «Чемпионат».
Он сказал, что сложно однозначно ответить, что именно помешало Слуцкому добиться успеха в «Витессе».
«Неудачная серия началась, когда я ушёл, причём не сразу, а через какое-то время. По закону подлости случился ещё тот конфликт с Базуром, и пошли неудачи», — добавил футболист.
Караваев выступал за «Витесс» с января 2018 по сентябрь 2019 года, сыграв в 66 матчах и записав в свой актив два гола и девять голевых передач.
Ранее Слуцкий поделился настроением от назначения в «Рубин».