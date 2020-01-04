В «Монреале» рассказали, когда может состояться первый матч Ковальчука
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«Сыграет ли Ковальчук в субботу с «Питтсбургом»? Скорее всего, нет. Но не стреляйте в меня, если это произойдёт. Я не могу сказать ничего конкретного. Тут всё зависит от главного тренера. Клод Жюльен решит, как использовать Ковальчука, когда и в каком звене. Чем раньше это случится, тем лучше», — приводит слова Бержевена пресс-служба НХЛ.
В декабре россиянин расторг контракт по обоюдному согласию с «Лос-Анджелес Кингз» и уже в начале января подписал соглашение с «Монреалем». В текущем сезоне Ковальчук провёл 16 матчей за калифорнийский коллектив, в которых набрал девять очков (3 + 6).
Ранее Бержевен прокомментировал подписание контракта с Ковальчуком.