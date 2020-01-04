В «Монреале» рассказали, когда может состояться первый матч Ковальчука

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен ответил на вопрос, когда российский форвард Илья Ковальчук впервые сыграет за свою новую команду.

«Сыграет ли Ковальчук в субботу с «Питтсбургом»? Скорее всего, нет. Но не стреляйте в меня, если это произойдёт. Я не могу сказать ничего конкретного. Тут всё зависит от главного тренера. Клод Жюльен решит, как использовать Ковальчука, когда и в каком звене. Чем раньше это случится, тем лучше», — приводит слова Бержевена пресс-служба НХЛ.

В декабре россиянин расторг контракт по обоюдному согласию с «Лос-Анджелес Кингз» и уже в начале января подписал соглашение с «Монреалем». В текущем сезоне Ковальчук провёл 16 матчей за калифорнийский коллектив, в которых набрал девять очков (3 + 6).

Ранее Бержевен прокомментировал подписание контракта с Ковальчуком.