Генсек IFAB: даже если это только сантиметр, офсайд есть офсайд

Генеральный секретарь Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) Лукас Бруд рассказал, как должна работать система видеопомощи арбитрам (VAR) при определении положения вне игры.

«Если откалиброванные кадры согласно линиям показывают офсайд, то видеоассистент должен сообщить об этом. Даже если это только сантиметр, офсайд есть офсайд. Смысл в том, что VAR должна быстро понять, есть положение вне игры или нет. Она не должна задумываться минутами по каждому эпизоду», — приводит слова Бруда ARD.

Ранее глава Союза европейских ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказал мнение, что не нужно учитывать офсайд, который составляет 1—2 см.