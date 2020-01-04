Генсек IFAB: даже если это только сантиметр, офсайд есть офсайд
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«Если откалиброванные кадры согласно линиям показывают офсайд, то видеоассистент должен сообщить об этом. Даже если это только сантиметр, офсайд есть офсайд. Смысл в том, что VAR должна быстро понять, есть положение вне игры или нет. Она не должна задумываться минутами по каждому эпизоду», — приводит слова Бруда ARD.
Ранее глава Союза европейских ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказал мнение, что не нужно учитывать офсайд, который составляет 1—2 см.