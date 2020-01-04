Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Филадельфию» в матче НБА

«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счётом 118:108 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе «Рокетс» стал Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 44 очков, 11 подборов и 11 ассистов. Дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов в активе Клинта Капелы. Рассел Уэстбрук набрал 20 очков.

В составе «Сиксерс» трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 11 ассистов в активе Бэна Симмонса. Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов. Ещё 24 очка команде принёс Тобиас Харрис.

В других матчах игрового дня «Вашингтон Уизардс» проиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» (103:122). «Орландо Мэджик» взял верх над «Майами Хит» (105:85), «Бостон Селтикс» обыграл «Атланта Хоукс» (109:106), а «Финикс Санз» победил «Нью-Йорк Никс» (120:112).

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» победил «Нью-Орлеан» в матче НБА.