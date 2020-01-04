«Лейкерс» победил «Нью-Орлеан» в матче НБА, Джеймс и Дэвис оформили дабл-дабл

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Лейкерс» победил «Нью-Орлеан» в матче НБА, Джеймс и Дэвис оформили дабл-дабл
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 123:113 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 46 очков и 13 подборов. В активе Леброна Джеймса дабл-дабл из 17 очков и 15 ассистов. Ещё 25 очков команде принёс Дэнни Грин.

В составе «Пеликанс» 23 очка набрал Лонзо Болл. Дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов у Деррика Фэйворса.

Ранее сообщалось, что Дэвид Стерн, возглавлявший НБА с 1984 по 2014 год, ушёл из жизни в возрасте 77 лет.

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