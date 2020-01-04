Туктамышева об итогах года: с оливье пора завязывать

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Чемпионка мира по фигурному катанию — 2015 Елизавета Туктамышева подвела итоги 2019 года.

«Итоги года: всё огонь. В 2020 году желаю вам того же, чтобы всё у вас было огонь. Ставьте горячие цели, достигайте их. А с оливье уже пора завязывать», — написала спортсменка на своей странице в Instagram.

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Судя по ленте, в инсте нашествие итогов года 😄 ⠀ Итоги года: все огонь. ⠀ В 2020 желаю вам того же, чтобы все у вас было огонь. Ставьте горячие цели, достигайте их. А с оливье уже пора завязывать 😉 ⠀ С Новым годом🎊 ⠀ ____ ⠀ Judging by the tape, insta invasion of the results of the year 😄 ⠀ Results of the year: all the fire. ⠀ In 2020, I wish you the same so that you all have fire. Set hot goals, achieve them. And it's time to tie Olivier 😉 ⠀ Happy New Year🎊

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

Ранее Туктамышева заявила, что довольна своим выступлением на чемпионате России.

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