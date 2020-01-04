Туктамышева об итогах года: с оливье пора завязывать

Чемпионка мира по фигурному катанию — 2015 Елизавета Туктамышева подвела итоги 2019 года.

«Итоги года: всё огонь. В 2020 году желаю вам того же, чтобы всё у вас было огонь. Ставьте горячие цели, достигайте их. А с оливье уже пора завязывать», — написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Ранее Туктамышева заявила, что довольна своим выступлением на чемпионате России.