Туктамышева заявила, что довольна своим выступлением на чемпионате России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела личные итоги чемпионата России, который прошёл в Красноярске.

«ЧР удался. Поддержка, организация, подарки и выступления — всё было супер. Во-первых, я рада, что пошла на четверной прыжок. Решиться на это было непросто, однако желание перебило всё. Во-вторых, столько писем и добрых слов от вас просто поражают, спасибо всем! Давно не было такой сумасшедшей поддержки. В-третьих, я довольна собой. Главное — это опыт. Он получен, выводы сделаны, есть настрой на дальнейший рост. Всё идёт так, как и должно идти. Спасибо вам», — написала Туктамышева в Instagram.

23-летняя фигуристка заняла четвёртое место на чемпионате России.

Ранее Щербакова рассказала о волнении во время выступлений на чемпионате России.