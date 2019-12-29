Щербакова рассказала о волнении во время выступлений на чемпионате России

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова призналась, что нынешнее первенство страны для неё было более волнительным, нежели предыдущее.

«Могу сказать, что на этот раз мне было намного волнительнее! От чего ещё приятнее результат. Очень хочу поблагодарить моих тренеров! Огромное спасибо за поддержку, правильный настрой и веру в меня. И конечно, хочу поблагодарить Красноярск за такой тёплый приём, несмотря на минус 30. Мне было безумно приятно чувствовать вашу поддержку, видеть милые плакаты на трибунах. Вы подарили мне невероятные эмоции и энергию! А сейчас есть немного времени отдохнуть, провести время со всей семьёй. И в новом году с новыми силами возвращаемся к тренировкам», — написала фигуристка в Instagram.

Щербакова стала победительницей чемпионата России в соревнованиях одиночниц. Турнир проходил с 26 по 29 декабря в Красноярске.

Ранее Туктамышева допустила, что больше не выступит в нынешнем сезоне.