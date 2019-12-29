Щербакова рассказала о волнении во время выступлений на чемпионате России

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Двукратная чемпионка России Анна Щербакова призналась, что нынешнее первенство страны для неё было более волнительным, нежели предыдущее.
Щербакова рассказала о волнении во время выступлений на чемпионате России
  • РИА Новости

«Могу сказать, что на этот раз мне было намного волнительнее! От чего ещё приятнее результат. Очень хочу поблагодарить моих тренеров! Огромное спасибо за поддержку, правильный настрой и веру в меня. И конечно, хочу поблагодарить Красноярск за такой тёплый приём, несмотря на минус 30. Мне было безумно приятно чувствовать вашу поддержку, видеть милые плакаты на трибунах. Вы подарили мне невероятные эмоции и энергию! А сейчас есть немного времени отдохнуть, провести время со всей семьёй. И в новом году с новыми силами возвращаемся к тренировкам», — написала фигуристка в Instagram.

Щербакова стала победительницей чемпионата России в соревнованиях одиночниц. Турнир проходил с 26 по 29 декабря в Красноярске.

Ранее Туктамышева допустила, что больше не выступит в нынешнем сезоне.

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