«Спартак» уступил «Витязю» в матче КХЛ

Московский «Спартак» потерпел поражение от подольского «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:3.

В составе гостей отличились Якуб Ержабек, Павел Воробей и Данила Моисеев. У красно-белых шайбы забрасывали Фёдор Малыхин и Илья Зубов.

Таким образом, «Витязь» прервал свою серию поражений, которая насчитывала четыре матча.

В параллельных играх московское «Динамо» одолело пекинский «Куньлунь Ред Стар» (2:0), ярославский «Локомотив» победил хабаровский «Амур» (2:0), череповецкая «Северсталь» проиграла минскому «Динамо» (2:3), нижегородское «Торпедо» потерпело разгромное поражение от челябинского «Трактора» (1:6).

Ранее «Металлург» обыграл «Автомобилиста» и одержал третью победу подряд в КХЛ.