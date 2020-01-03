«Спартак» уступил «Витязю» в матче КХЛ
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Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:3.
В составе гостей отличились Якуб Ержабек, Павел Воробей и Данила Моисеев. У красно-белых шайбы забрасывали Фёдор Малыхин и Илья Зубов.
Таким образом, «Витязь» прервал свою серию поражений, которая насчитывала четыре матча.
В параллельных играх московское «Динамо» одолело пекинский «Куньлунь Ред Стар» (2:0), ярославский «Локомотив» победил хабаровский «Амур» (2:0), череповецкая «Северсталь» проиграла минскому «Динамо» (2:3), нижегородское «Торпедо» потерпело разгромное поражение от челябинского «Трактора» (1:6).
Ранее «Металлург» обыграл «Автомобилиста» и одержал третью победу подряд в КХЛ.