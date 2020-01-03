«Металлург» обыграл «Автомобилиста» и одержал третью победу подряд в КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» взял верх над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» обыграл «Автомобилиста» и одержал третью победу подряд в КХЛ
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Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев дубль оформил Николай Кулёмин, а также шайбу забросил Андрей Нестрашил. У коллектива из Екатеринбурга голами отметились Алексей Василевский и Анатолий Голышев.

Для подопечных Ильи Воробьёва эта победа стала третьей подряд в регулярном чемпионате.

В другом матче игрового дня «Сибирь» уступила «Нефтехимику».

Ранее ЦСКА в овертайме одолел «Локомотив» в матче КХЛ.

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