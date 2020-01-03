Медведев принёс сборной России по теннису победу над Италией на ATP Cup
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Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счётом 1:6, 6:1, 6:3 в пользу пятой ракетки мира.
Таким образом, Медведев принёс России победу в противостоянии с Италией — 2:0.
В третьей игре противостояния Медведев в паре с Кареном Хачановым сыграют с Фоньини и Симоне Болелли.
5 января россияне встретятся с командой США, которая уступила Норвегии (1:2).
Ранее сообщалось, что Хачанов вывел сборную России вперёд в матче с Италией на ATP Cup.