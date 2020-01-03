Радимов призвал российских спортсменов участвовать в Олимпиаде, несмотря на WADA

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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов призвал отечественных спортсменов ехать на Олимпийские игры 2020 года при любых обстоятельствах и не думать о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Радимов призвал российских спортсменов участвовать в Олимпиаде, несмотря на WADA
  • © Игорь Руссак
  • РИА Новости

«Что касается WADA, то забейте вы на него! Все, кто живёт в нашей стране, знают, что вы русские. Боксёры сказали, что они откажутся выступать без флага, но надо ехать. Вы все наши, езжайте на Олимпиаду», — приводит слова Радимова РИА Новости.

Он также вспомнил о недавнем инциденте на молодёжном чемпионате мира по хоккею, когда капитан сборной Канады отказался снимать шлем во время гимна России, а впоследствии ему отказались пожимать руку.

«Вот это — наша страна, которой мы должны гордиться. Езжайте на Олимпиаду, мы все за вас будем болеть независимо от того, под каким вы флагом и гимном. Мы знаем, какой у нас гимн, какая у нас страна и кто мы есть», — добавил Радимов.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде, которое 24 декабря было утверждено общим собранием членов организации.

Ранее в МОК отметили растущее влияние политики на спорт.

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