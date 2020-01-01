В МОК отметили растущее влияние политики на спорт

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спорту важно оставаться политически нейтральным ради объединения мирового сообщества.

«Мы сможем выполнять нашу миссию по объединению мира лишь в том случае, если Олимпийские игры будут стоять выше политических разногласий. Мы можем достичь глобальной солидарности лишь в том случае, если МОК и Олимпийские игры будут политически нейтральными. Олимпиада всегда являлась глобальной площадкой для спортсменов. Они не должны быть платформой для продвижения чьих-либо политических интересов. Мы выступаем решительно против растущей политизации спорта», — цитирует Баха пресс-служба МОК.

Также глава организации отметил подготовку Токио к Олимпиаде-2020, назвав её уникальной.

Ранее в МОК отреагировали на несогласие РУСАДА с санкциями WADA.