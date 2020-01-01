В МОК отметили растущее влияние политики на спорт
- Reuters
«Мы сможем выполнять нашу миссию по объединению мира лишь в том случае, если Олимпийские игры будут стоять выше политических разногласий. Мы можем достичь глобальной солидарности лишь в том случае, если МОК и Олимпийские игры будут политически нейтральными. Олимпиада всегда являлась глобальной площадкой для спортсменов. Они не должны быть платформой для продвижения чьих-либо политических интересов. Мы выступаем решительно против растущей политизации спорта», — цитирует Баха пресс-служба МОК.
Также глава организации отметил подготовку Токио к Олимпиаде-2020, назвав её уникальной.
Ранее в МОК отреагировали на несогласие РУСАДА с санкциями WADA.