В МОК отметили растущее влияние политики на спорт

Короткая ссылка
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спорту важно оставаться политически нейтральным ради объединения мирового сообщества.
В МОК отметили растущее влияние политики на спорт
  • Reuters

«Мы сможем выполнять нашу миссию по объединению мира лишь в том случае, если Олимпийские игры будут стоять выше политических разногласий. Мы можем достичь глобальной солидарности лишь в том случае, если МОК и Олимпийские игры будут политически нейтральными. Олимпиада всегда являлась глобальной площадкой для спортсменов. Они не должны быть платформой для продвижения чьих-либо политических интересов. Мы выступаем решительно против растущей политизации спорта», — цитирует Баха пресс-служба МОК.

Также глава организации отметил подготовку Токио к Олимпиаде-2020, назвав её уникальной.

Ранее в МОК отреагировали на несогласие РУСАДА с санкциями WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить