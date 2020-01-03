СМИ: «Спартак» мог приобрести одного из лучших бомбардиров «Лилля»

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Нападающий французского «Лилля» Виктор Осимен признался, что мог перейти в московский футбольный клуб «Спартак».
СМИ: «Спартак» мог приобрести одного из лучших бомбардиров «Лилля»
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По словам игрока в эфире Nigeria Info FM, он мог перейти в команду после чемпионата мира. Кроме того, он сказал, что им интересовались «Арсенал», «Аякс», «Андерлехт» и «Вольфсбург».

В нынешнем сезоне Осимен сыграл 18 матчей во французской Лиге 1, забил десять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии по футболу.

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