СМИ: «Спартак» мог приобрести одного из лучших бомбардиров «Лилля»

Нападающий французского «Лилля» Виктор Осимен признался, что мог перейти в московский футбольный клуб «Спартак».

По словам игрока в эфире Nigeria Info FM, он мог перейти в команду после чемпионата мира. Кроме того, он сказал, что им интересовались «Арсенал», «Аякс», «Андерлехт» и «Вольфсбург».

В нынешнем сезоне Осимен сыграл 18 матчей во французской Лиге 1, забил десять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии по футболу.