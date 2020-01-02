СМИ: «Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии по футболу

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Московский клуб «Спартак» не отпустил защитника Айртона в олимпийскую сборную Бразилии по футболу на матчи отборочного турнира летних Игр 2020 года в Токио.
СМИ: «Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии по футболу
  • globallookpress.com

Как сообщает Globo Esporte, Айртон стал уже седьмым игроком, которого клубы не отпустили в национальную олимпийскую команду.

Отмечается, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) намерена провести переговоры с клубами и уговорить некоторые из них отпустить игроков.

Отборочный турнир Олимпиады-2020 будет проходить с 18 января по 9 февраля в Колумбии.

Айртон играет за «Спартак» с января 2019 года. В его активе одна голевая передача в 23 матчах за московский клуб в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что Фернандо вернётся в «Спартак».

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