СМИ: «Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии по футболу

Московский клуб «Спартак» не отпустил защитника Айртона в олимпийскую сборную Бразилии по футболу на матчи отборочного турнира летних Игр 2020 года в Токио.

Как сообщает Globo Esporte, Айртон стал уже седьмым игроком, которого клубы не отпустили в национальную олимпийскую команду.

Отмечается, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) намерена провести переговоры с клубами и уговорить некоторые из них отпустить игроков.

Отборочный турнир Олимпиады-2020 будет проходить с 18 января по 9 февраля в Колумбии.

Айртон играет за «Спартак» с января 2019 года. В его активе одна голевая передача в 23 матчах за московский клуб в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что Фернандо вернётся в «Спартак».