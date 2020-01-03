СМИ: Балотелли попал в ДТП утром после Нового года

Форвард итальянского клуба «Брешиа» Марио Балотелли попал в ДТП по дороге домой с празднования Нового года.

Как сообщает Corriere della Sera, инцидент произошёл около 5 утра 1 января. Автомобиль Балотелли, за рулём которого был его друг, а сам игрок сидел на пассажирском месте, врезался в ворота булочной, в результате чего получил серьёзные повреждения и не смог продолжить движение.

Отмечается, что ни Балотелли, ни водитель не пострадали, а авто спустя некоторое время было эвакуировано с места происшествия.

29-летний итальянец перешёл в команду «Брешиа», выступающую в Серии А, летом 2019 года на правах свободного агента. В его активе четыре гола в 13 матчах за команду.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович определился с игровым номером в «Милане».