СМИ: Балотелли попал в ДТП утром после Нового года

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Форвард итальянского клуба «Брешиа» Марио Балотелли попал в ДТП по дороге домой с празднования Нового года.
СМИ: Балотелли попал в ДТП утром после Нового года
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Как сообщает Corriere della Sera, инцидент произошёл около 5 утра 1 января. Автомобиль Балотелли, за рулём которого был его друг, а сам игрок сидел на пассажирском месте, врезался в ворота булочной, в результате чего получил серьёзные повреждения и не смог продолжить движение.

Отмечается, что ни Балотелли, ни водитель не пострадали, а авто спустя некоторое время было эвакуировано с места происшествия.

29-летний итальянец перешёл в команду «Брешиа», выступающую в Серии А, летом 2019 года на правах свободного агента. В его активе четыре гола в 13 матчах за команду.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович определился с игровым номером в «Милане».

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