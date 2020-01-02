Пуэрто-риканский боксёр Карлос де Леон скончался на 61-м году жизни
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Об этом сообщил президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман, слова которого приводит Boxing Scene.
Отмечается, что причиной смерти пуэрториканца стал сердечный приступ.
Карлос де Леон является единственным боксёром в истории, которому четырежды удалось завоевать титул чемпиона в первом тяжёлом весе. Он владел поясом WBC с 1980 по 1982 год, с 1983 по 1985 год, с 1986 по 1988 год и с 1989 по 1990 год.
В общей сложности в его активе 53 победы, 33 из которых нокаутом, восемь поражений и одна ничья.
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