Пуэрто-риканский боксёр Карлос де Леон скончался на 61-м году жизни

Единственный в истории четырёхкратный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе пуэрториканец Карлос де Леон умер в возрасте 60 лет.

Об этом сообщил президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман, слова которого приводит Boxing Scene.

Отмечается, что причиной смерти пуэрториканца стал сердечный приступ.

Карлос де Леон является единственным боксёром в истории, которому четырежды удалось завоевать титул чемпиона в первом тяжёлом весе. Он владел поясом WBC с 1980 по 1982 год, с 1983 по 1985 год, с 1986 по 1988 год и с 1989 по 1990 год.

В общей сложности в его активе 53 победы, 33 из которых нокаутом, восемь поражений и одна ничья.

Ранее боксёр Денис Лебедев подтвердил, что завершил спортивную карьеру.