Пуэрто-риканский боксёр Карлос де Леон скончался на 61-м году жизни

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Единственный в истории четырёхкратный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе пуэрториканец Карлос де Леон умер в возрасте 60 лет.
Пуэрто-риканский боксёр Карлос де Леон скончался на 61-м году жизни
  • © boxrec.com

Об этом сообщил президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман, слова которого приводит Boxing Scene.

Отмечается, что причиной смерти пуэрториканца стал сердечный приступ.

Карлос де Леон является единственным боксёром в истории, которому четырежды удалось завоевать титул чемпиона в первом тяжёлом весе. Он владел поясом WBC с 1980 по 1982 год, с 1983 по 1985 год, с 1986 по 1988 год и с 1989 по 1990 год.

В общей сложности в его активе 53 победы, 33 из которых нокаутом, восемь поражений и одна ничья.

Ранее боксёр Денис Лебедев подтвердил, что завершил спортивную карьеру.

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