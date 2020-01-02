Баранова отметила вклад экс-комиссионера НБА Стерна в развитие женского баскетбола

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Первый игрок из Европы в женской Национальной баскетбольной ассоциации россиянка Елена Баранова прокомментировала смерть бывшего комиссионера лиги Дэвида Стерна.
Баранова отметила вклад экс-комиссионера НБА Стерна в развитие женского баскетбола
  • Reuters

«Во время становления женской НБА только он и занимался развитием лиги, это была его инициатива, и я знаю, что многие в руководстве НБА были против», — приводит слова Барановой ТАСС.

Она отметила, что многие в НБА считали женскую лигу убыточной, но время показало, что Стерн был прав.

«Сейчас мне там не нравится то, что залы не полностью заполнены, и многие клубы НБА отказываются от женских команд, из-за чего те поменяли местоположение. Сейчас сборная США в топе и в ближайшем будущем её никто не сможет обыграть как раз благодаря появлению женской НБА», — добавила прославленная баскетболистка.

Дэвид Стерн, возглавлявший НБА с 1984 по 2014 год ушёл из жизни в возрасте 77 лет.

Ранее Майкл Джордан высказал мнение, что без Стерна НБА не была бы такой, какая она есть сегодня.

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