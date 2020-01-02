Джордан: без Стерна НБА не была бы такой, какая она есть сегодня
- Reuters
«Без Стерна НБА не была бы такой, какая она есть сегодня. Стерн помог лиге пережить непростые времена, превратив в явление мирового масштаба. Он дал возможности, о которых едва ли кто-то мечтал. Его видение и лидерские качества вывели меня на международный уровень, позволили добиться успеха. Дэвид любил баскетбол, требовал совершенства от окружающих. Это восхищало меня в нём. Я бы не стал тем, кто я есть сейчас, без Дэвида Стерна», — цитирует Джордана его менеджер Эсти Портной в Twitter.
Майкл Джордан был задрафтован в 1984 году. В том же году Стерн стал комиссионером НБА.
Ранее сообщалось, что ушёл из жизни бывший комиссионер НБА Стерн.