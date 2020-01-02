Джордан: без Стерна НБА не была бы такой, какая она есть сегодня

Легендарный игрок «Чикаго Буллз» Майкл Джордан прокомментировал смерть бывшего комиссионера Национальной баскетбольной ассоциации Дэвида Стерна.

«Без Стерна НБА не была бы такой, какая она есть сегодня. Стерн помог лиге пережить непростые времена, превратив в явление мирового масштаба. Он дал возможности, о которых едва ли кто-то мечтал. Его видение и лидерские качества вывели меня на международный уровень, позволили добиться успеха. Дэвид любил баскетбол, требовал совершенства от окружающих. Это восхищало меня в нём. Я бы не стал тем, кто я есть сейчас, без Дэвида Стерна», — цитирует Джордана его менеджер Эсти Портной в Twitter.

Майкл Джордан был задрафтован в 1984 году. В том же году Стерн стал комиссионером НБА.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни бывший комиссионер НБА Стерн.