Джордан: без Стерна НБА не была бы такой, какая она есть сегодня

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Легендарный игрок «Чикаго Буллз» Майкл Джордан прокомментировал смерть бывшего комиссионера Национальной баскетбольной ассоциации Дэвида Стерна.
Джордан: без Стерна НБА не была бы такой, какая она есть сегодня
  • Reuters

«Без Стерна НБА не была бы такой, какая она есть сегодня. Стерн помог лиге пережить непростые времена, превратив в явление мирового масштаба. Он дал возможности, о которых едва ли кто-то мечтал. Его видение и лидерские качества вывели меня на международный уровень, позволили добиться успеха. Дэвид любил баскетбол, требовал совершенства от окружающих. Это восхищало меня в нём. Я бы не стал тем, кто я есть сейчас, без Дэвида Стерна», — цитирует Джордана его менеджер Эсти Портной в Twitter.

Майкл Джордан был задрафтован в 1984 году. В том же году Стерн стал комиссионером НБА.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни бывший комиссионер НБА Стерн.

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