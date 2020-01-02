Консорциум из ОАЭ приобрёл английский клуб «Чарльтон»

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Компания из Абу-Даби East Streets Investments стала новым владельцем английского футбольного клуба «Чарльтон Атлетик».
Консорциум из ОАЭ приобрёл английский клуб «Чарльтон»
  • © Andrew Aleksiejczuk, via www.ima/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Лондона. Подробности сделки не уточняются. 

«Чарльтон» был основан в 1905 году. В настоящее время он играет во втором по силе дивизионе футбольных лиг Англии — Чемпионшипе, где по итогам 25 туров занимает 19-е место, набрав 28 очков. Домашней ареной команды является стадион «Вэлли».

Ранее сообщалось, что Дэвид Мойес возглавил «Вест Хэм».

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