Экс-наставник МЮ Мойес возглавил «Вест Хэм»

Шотландский специалист Дэвид Мойес назначен главным тренером лондонского футбольного клуба «Вест Хэм Юнайтед».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 56-летним специалистом рассчитано на 1,5 года. Он сменил на должности главного тренера чилийца Мануэля Пеллегрини, отправленного в отставку 28 декабря.

«Вест Хэм» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.

Мойес ушёл из «Вест Хэм» по окончании сезона-2017/18 и после того не тренировал. На протяжении карьеры он в разное время работал в «Эвертоне», где провёл 11 лет, «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад» и «Сандерленд».

Ранее сообщалось, что МЮ отказался от Холанна из-за завышенных требований агента.