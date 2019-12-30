Экс-наставник МЮ Мойес возглавил «Вест Хэм»

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Шотландский специалист Дэвид Мойес назначен главным тренером лондонского футбольного клуба «Вест Хэм Юнайтед».
Экс-наставник МЮ Мойес возглавил «Вест Хэм»
  • © Kieran Galvin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 56-летним специалистом рассчитано на 1,5 года. Он сменил на должности главного тренера чилийца Мануэля Пеллегрини, отправленного в отставку 28 декабря.

«Вест Хэм» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.

Мойес ушёл из «Вест Хэм» по окончании сезона-2017/18 и после того не тренировал. На протяжении карьеры он в разное время работал в «Эвертоне», где провёл 11 лет, «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад» и «Сандерленд».

Ранее сообщалось, что МЮ отказался от Холанна из-за завышенных требований агента.

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