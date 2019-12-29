СМИ: МЮ отказался от Холанна из-за завышенных требований агента

Короткая ссылка
«Манчестер Юнайтед» принял решение выйти из борьбы за норвежского нападающего Эрлинга Холанна из-за высоких финансовых требований представителя игрока Мино Райолы.
СМИ: МЮ отказался от Холанна из-за завышенных требований агента
  • © EIBNER/EXPA/Juergen_Feichter, vi
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Express Sport. По информации источника, в переходе Холанна был заинтересован лично тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер, однако клуб вышел из процесса обсуждения возможного трансфера после того, как агент игрока Мино Райола озвучил свои финансовые требования.

По данным источника, в контракте Холанна с дортмундской «Боруссией» есть пункт о том, что агент и отец игрока получат процент от следующей продажи футболиста.

Ранее источник назвал финансовые детали перехода Холанна в «Боруссию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить