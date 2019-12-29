СМИ: МЮ отказался от Холанна из-за завышенных требований агента
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Об этом сообщает Express Sport. По информации источника, в переходе Холанна был заинтересован лично тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер, однако клуб вышел из процесса обсуждения возможного трансфера после того, как агент игрока Мино Райола озвучил свои финансовые требования.
По данным источника, в контракте Холанна с дортмундской «Боруссией» есть пункт о том, что агент и отец игрока получат процент от следующей продажи футболиста.
Ранее источник назвал финансовые детали перехода Холанна в «Боруссию».