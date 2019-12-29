Источник назвал финансовые детали перехода Холанна в «Боруссию»
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По информации журналиста Николо Скиры, «Зальцбург» получил за трансфер Холанна €20 млн. Агент футболиста Мино Райола получил комиссию в €15 млн.
Согласно контракту, норвежец будет получать €6 млн в год на протяжении первых двух лет, а затем — €8 млн.
На футболиста также претендовали английский «Манчестер Юнайтед» и итальянский «Ювентус».
Ранее сообщалось, что Холанн перешёл в дортмундскую «Боруссию».